Росіяни поширюють фейки про втрати ЗСУ, щоб дізнатися реальні цифри, - Маляр

Ворог поширює неправдиві дані про втрати Сил оборони, сподіваючись, що Україна спростовуватиме їх та опублікує реальні цифри.

Про це розповіла в ефірі телемарафону перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зауважила, що під час війни, безумовно, є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.

"Але росіяни тим, що подають цю (фейкову. - Ред.) інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", - пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що до таких повідомленнь слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.

Маляр додала, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони.

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Вчора CNN писало, що за перші дні контрнаступу Україна втратила 16 БМП Bradley.