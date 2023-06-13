Україні вдалося розмінувати 127 тисяч гектарів сільгоспземель від початку року, - Мінекономіки
Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Попри дуже складні виклики для наших рятівників і військових, пов’язані з терористичним актом на Каховській ГЕС, планова робота з розмінування триває. Минулого тижня обстежено 6 383 га сільгоспземель. Із них у Херсонській області обстежено 3 724 га, розміновано – 3 590 га. В Миколаївській області обстежено 2 106 га", - розповіла вона.
Свириденко наголосила, що фахівці з розмінування встигали оперативно знешкоджувати міни з розмитих мінних полів агресора, які прибило течією до берега після підриву греблі.
Мінекономіки нагадало, що чотирирічний план передбачає першочергове обстеження і, за необхідності, очищення та розмінування понад 470 тис. га земель сільгосппризначення. Мета 2023 року - повернути до використання до 165 тис. га, або близько 35% усього обсягу сільгоспугідь, що мають бути обстежені та розміновані.