Велика Британія анонсувала нову військову допомогу для України

Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосили під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Британії уточнили, що озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".

"У рамках пакету буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю та значну кількість боєприпасів", - додали в заяві.

Варто зауважити, що до Об'єднаних експедиційних сил входять: Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія. Такий союз створили для дій у рамках миротворчих місій ООН, гуманітарних акцій та стримування потенційних противників, включаючи РФ - після окупації Криму.

Нагадаємо, Британія є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

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