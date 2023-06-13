США оголосили новий пакет допомоги на $325 млн

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на $325 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", – заявив Блінкен.

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Сьогодні повідомлялося також, про новий пакет допомоги від Великої Британії.