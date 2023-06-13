Україна займає історичні території Росії, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україна займає "історичні території" Росії.

Про це він заявив на зустрічі з "воєнкорами"- пропагандистами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Чому вони (українці - ред.) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!", - заявив президент РФ.

Загрозу Путін бачить в тому, що на ці його "історичні території" намагається зайти НАТО.

Також Путін в черговий раз заявив, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

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