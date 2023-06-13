Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників

Російський диктатор Володимир Путін підписав законопроєкт, який передбачає вилучення закордонних паспортів у призовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з документом, призвані до армії або на альтернативну цивільну службу особи повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи Центру надання державних та муніципальних послуг.

На передачу паспорта виділяється 5 днів з моменту ухвалення рішення про призов. Отримати паспорти можна буде після проходження служби.

Йдеться лише про чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року призовний вік у РФ становитиме від 19 до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу.

Поправки наберуть чинності через 180 днів після їхнього офіційного опублікування.

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