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Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у призовників

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паспорт,росія
Російський диктатор Володимир Путін підписав законопроєкт, який передбачає вилучення закордонних паспортів у призовників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Згідно з документом, призвані до армії або на альтернативну цивільну службу особи повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи Центру надання державних та муніципальних послуг.

На передачу паспорта виділяється 5 днів з моменту ухвалення рішення про призов. Отримати паспорти можна буде після проходження служби.

Йдеться лише про чоловіків віком від 18 до 27 років (з 2024 року призовний вік у РФ становитиме від 19 до 30 років), які не перебувають у запасі та щодо яких було винесено рішення призовної комісії про призов на військову службу.

Поправки наберуть чинності через 180 днів після їхнього офіційного опублікування.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    гойда
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    звідки у них закордонні паспорта? 70% не виїджали далі своєї деревні чи кішлака.
  • belge
    Хе-хе-хе. Шо, свинорылые? Попались? Дядя Вова всех на живодёрню отправит.
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