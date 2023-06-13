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"Танго на кістках", - речник МЗС Ніколенко про "миротворчі заяви" Путіна і Сійярто

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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував аналогічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо постачання зброї Україні.

Про це йдеться у дописі Ніколенка на його сторінці у фейсбуц, передає Цензор.НЕТ. 

Речник МЗС процитував заяви, зроблені Путіним під час зустрічі з так званими російськими "воєнкорами", і Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка.

"Владімір Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сійярто: Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру", - заявили обидвоє. 

"Танго на кістках", – прокоментував ці заяви Ніколенко.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Сегодня ***** зачем-то решил паясничать перед пропагандистами. Их собрали, рассадили и велели: ни в коем случае не ржать, не хвататься за голову и даже беззвучно не шипеть слово «мудак» или его аналоги. Смысл посиделок остался загадкой.
    Пропагандисты -публика гадкая, но они ( в той или иной степени) знают реальную ситуацию и в курсе того, насколько все для кремля хреново и безнадежно. Паясничать перед ними не было никакого смысла.
    Каждый вглядывался в диктатора, пытаясь угадать «кто он, этот путин»? Лжец? Умалишенный? Или просто двойник, который вообще не имеет понятия о происходящем?
    За каким чертом вообще устроен этот цирк?
    Разбредаясь, пропагандисты угрюмо молчали. Делиться «впечатлениями» с коллегами слишком опасно. «Сдадут» в два счета. Но похоже и их уже накрывает ощущение полной безнадеги.
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  • Ник Литвиненко 3ceba483
    І пуйло і сіярто- за рюцькім корабльом...обидва...
  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    цигани викликають більше поваги, ніж ****** і кацапи
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