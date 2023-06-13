"Танго на кістках", - речник МЗС Ніколенко про "миротворчі заяви" Путіна і Сійярто
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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував аналогічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо постачання зброї Україні.
Про це йдеться у дописі Ніколенка на його сторінці у фейсбуц, передає Цензор.НЕТ.
Речник МЗС процитував заяви, зроблені Путіним під час зустрічі з так званими російськими "воєнкорами", і Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка.
"Владімір Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сійярто: Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру", - заявили обидвоє.
"Танго на кістках", – прокоментував ці заяви Ніколенко.