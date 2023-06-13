На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - зазначив Залужний.

Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили пріоритети для українського війська.

Головком ЗСУ акцентував на важливості посилення протиповітряної оборони, артилерії і спроможностей для контрбатарейної боротьби.

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