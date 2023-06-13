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На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

13 09134
валерій,залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - зазначив Залужний.

Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили пріоритети для українського війська.

Головком ЗСУ акцентував на важливості посилення протиповітряної оборони, артилерії і спроможностей для контрбатарейної боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові дії активізувалися. ЗСУ готові до наступу, але війна - це надовго, - генерал Міллі

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • alex orly
    З Богом, пане генерале!!!! Всіх Благ нашій ЗСУ!!!!!
  • Перехватчик
  • Ярема Стогін b9074bab
    Єдиний воєнначальник, котрому можна вірити - Генерал Залужний. Воює, не піариться, не ****.ть. І Армія його любить і за ним іде.
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