На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний
13 09134
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - зазначив Залужний.
Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили пріоритети для українського війська.
Головком ЗСУ акцентував на важливості посилення протиповітряної оборони, артилерії і спроможностей для контрбатарейної боротьби.