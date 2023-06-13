Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатися до української формули миру
59011
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главами МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно.
Про це він повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.
Кулеба запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.
Також Кулеба розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді. Він також запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Міністри обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.