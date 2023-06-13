Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатися до української формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главами МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно.

Про це він повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.

Кулеба запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

Також Кулеба розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді. Він також запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Міністри обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

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