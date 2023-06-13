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Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатися до української формули миру

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кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главами МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно.

Про це він повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.

Кулеба запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

Також Кулеба розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді. Він також запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Міністри обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

Також читайте: "Я хочу, щоб у Вільнюсі союзники поховали Бухарестське рішення 2008 року і знайшли, "народили" нове", - Кулеба

Топ коментарі

  • Андрій Богатир
    ось тут, кулебо, в тебе є залізний козир (у сенсі, не дєрьмак) - міньєтчиці: де-де, а в йорданії точно оцінять
  • ghfhg jhjh
    це місцевий подоляківський дурник,у нього різні впн бувають))) от сьогодні оно "хранцуз")))
  • rejestrowyj bazil
    В Іорданії треба просити Челенджер-1 а не формулу миру
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