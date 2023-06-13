Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити в 2023 році закупівлі за контрактами, без системи Prozorro, - джерела

Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити можливість укладання прямих контрактів на увесь 2023 рік.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Кабміні.

Міноборони надіслав лист на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом. Лист прийшов на Кабмін 9 червня.

Як написала заступниця голови колегіального органу МО Дана Ярова, наразі оголошено про намір укладання договорів за 16 лотами, проторгованими на Prozorro. По двох будуть призначені нові торги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ