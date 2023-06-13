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Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити в 2023 році закупівлі за контрактами, без системи Prozorro, - джерела

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міноборони
Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити можливість укладання прямих контрактів на увесь 2023 рік.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Кабміні.

Міноборони надіслав лист на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом. Лист прийшов на Кабмін 9 червня.

Як написала заступниця голови колегіального органу МО Дана Ярова, наразі оголошено про намір укладання договорів за 16 лотами, проторгованими на Prozorro. По двох будуть призначені нові торги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Испугались поднявшегося шума или послы G7 накануне саммита тонко намекнули?
  • CrossFirenko
    Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
    Але піднявся скандал не тільки в Україні. Це Офіс звично пропустив би поза уваги. Пішов Зельоним втик більш чуттєвий.
  • Игорь Кот a430a89b
    Вчора новина була про документ на 3000 сторінок про закупівлі МО.

    Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати ревізії викладені в акті на 3 тис. сторінок. Документ таємний.

    Яйця там мабуть це не найгірше.
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