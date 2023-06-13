Остін та Резніков обговорили поточну ситуацію на фронті

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про "продуктивну розмову" із главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергового засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", – йдеться в дописі.

"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!" – додав Резніков.

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Повідомлялося також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.