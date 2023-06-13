Новини

Остін та Резніков обговорили поточну ситуацію на фронті

1 08019
резніков,остін
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про "продуктивну розмову" із главою Пентагону Ллойдом Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергового засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", – йдеться в дописі. 

"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!" – додав Резніков.

Читайте: Резніков з естонським колегою Певкуром обговорив зміцнення обороноздатності України

Повідомлялося також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    крадій Рєзніков і за сумісництвом міністр оборони України обговорив з головою Петагона Остіном поточну ситуацію - а мав обговорювати свої справи зі слідчим Генеральної прокуратури
  • Serhiy Talatynnik
    Резніков:
    - яйка закуплені дороги в тричі дорожче світових бітум залито готові до будівництва .
    Остін:
    - ***** що ти мелеш?

    Резніков:
    - ой соррі то я боневтіку гідрантовичу доклад переплутав прості …
    Остін:
    - як ви заїбали Зе чмоні дай трубку Гетьману Залужному
  • Oleh Stavynoha 4c81219c
    Можна красти, брехати ....і продовжувати бути міністром. Ось у цьому і є квінтеесенція зільоної влади !
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини