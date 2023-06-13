Остін та Резніков обговорили поточну ситуацію на фронті
Про це Резніков написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я мав дуже продуктивну розмову з моїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ми обмінялися думками напередодні чергового засідання контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Обговорили поточну ситуацію на передовій і потреби української армії", – йдеться в дописі.
"Наші сили оборони досягають великих результатів на полі бою. За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися в одну з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги!" – додав Резніков.
Повідомлялося також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.