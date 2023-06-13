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США вивчають можливість використання заморожених російських активів РФ для відбудови України

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санкції
Сполучені Штати розглядають варіанти, як можна використовувати російські активи для відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен прокоментувала ініціативу, що наразі перебуває на етапі розробки, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.

"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - зазначила Єллен.

За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни здійснювали після ретельних консультацій для вироблення спільного підходу.

"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - розповіла міністр.

Також читайте: ЄС наближається до погодження схеми використання російських активів для відновлення України, - CNBC

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Топ коментарі

  • Kucher
    Тільки під контролем незалежних іноземних представників. В іншому випадку все буде покрите бітумом/асфальтом.
  • Bob Zi
    Гроші укр держ службовцям давати не можна, ніяк, розкрадуть.
    Тільки адмінам з країн заходу, або віїсковим комендантам теж з заходу.
    Взагалі Україну треба передати до законодавства Великобританії на 10-20 років, а цю судову-олігархічну-прокурорську шоблу на вихід.
    Зелени потвори готуються до розпилу, зась!!!
  • Yurka Gagarin
    извините меня конечно за мой французский,но какая бл@ть реч может идти о каких либо широкомасштабных стройках во время тяжёлой кровопролитной затяжной войны....**** ...это какойто идиотизм *****...Я когдато далеко в своей жизни заканчивал экономический факультет совейского универа,но даже при таком скудном образовании я поHимаю что невозможно одной рукой месить раствор ,а другой отстреливатся от грабителей
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