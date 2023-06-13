США вивчають можливість використання заморожених російських активів РФ для відбудови України

Сполучені Штати розглядають варіанти, як можна використовувати російські активи для відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен прокоментувала ініціативу, що наразі перебуває на етапі розробки, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.

"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах", - зазначила Єллен.

За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни здійснювали після ретельних консультацій для вироблення спільного підходу.

"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи", - розповіла міністр.

Також читайте: ЄС наближається до погодження схеми використання російських активів для відновлення України, - CNBC