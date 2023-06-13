Окупанти змушують на камеру дякувати російським "працівникам мнс" за порятунок та евакуацію з підтоплених районів Херсонщини, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо діяльності російських окупантів на затопленій частині Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні зазначається: "У затопленій Голій Пристані окупанти зберігають свою присутність, здійснюють обстріли евакуаційних пунктів та звинувачують у цьому підрозділи ЗС України.

В свою чергу, окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "мчс рф" за, начебто, порятунок та евакуацію. Хоча, весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель".

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