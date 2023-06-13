Новини

На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський

5 12624
зеленський
На різних ділянках є просування вперед підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!

Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". Дякую всім вам! Дякую за міцність!

І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям!", - сказав Зеленський.

Також читайте: На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Попереду просувається батальйон Боневтік.
  • Вячеслав Боярко d0c2e303
    никто из нормальных украинцев не верит в зеленого предателя и его ермак-шоблу
  • Павло ШОвте
    Велика Новосілка… чи, як кажуть росіяни, «Времівський виступ»… тут новини для ЗСУ в останні кілька днів - найкращі. По суті, мотопіхотна група - а також механізовані формування ЗСУ - прорвали оборону «не-видовищною» піхотною атакою, і тепер чинить ґвалт у російських тилах.

    На жаль, мапа подій за останні чотири дні, створена Доном Гілом, - не повна, та менше з тим, наводжу її нижче. ЗСУ здійснили серію нічних атак вздовж східного берега річки Мокрі Яли: зазвичай вони починали наступати на південь, а потім звертали на захід - і тоді вже на північ, прямісінько до російських тилів. Що найцікавіше: по річці проходить стик між 58-мою загальновійськовою армією (ЗВА, західний берег) та 35-тою ЗВА (східний берег). Тому цей наступ захопив росіян зненацька і призвів до великих втрат. Наприклад, першим перебили гарнізон ЗСрф у Нескучному - він налічував 200 осіб: 60 підтверджених вбитих, 2-3 полонених, інші втекли. Те саме відбувалося і в Благодатному, Макарівці, Старомайорському та Урожайному. В підсумку, 60-та мотострілецька бригада та 366-та бригада морської піхоти [обидві - ЗСрф] були понівечені та розвалилися. Коли їхні колони розсипом почали тікати дорогою, що йде вздовж західного берега Мокрих Ялів, то потрапили в засідки на різних ділянках і зазнали додаткових втрат…
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини