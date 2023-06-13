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Самонавіювання та самопереконання, - у Генштабі прокоментували слова Путіна про втрату ЗСУ 160 танків

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У Генштабі ЗСУ останні заяви Путіна про втрати України назвали "самопереконанням".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок увечері.

Зокрема, він прокоментував заяву керівництва РФ, що за час контрнаступу ЗСУ втратили нібито 160 танків і 360 бронемашин, а втрати українських військ за останній тиждень нібито вдесятеро вищі за втрати Росії.

"Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним його радники спілкуються мовою тек та звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти йому, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії. Тому намагаються свої поразки. на фронті пояснювати тим, що вони нібито потужно воюють, знищують українську техніку та малюють якісь неймовірні цифри", - сказав представник Генштабу

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Владимир Владимирович, военные явно скромничают - они уничтожили не 160, а 160000 танков, среди которых 50% леопардов, 40% гепардов, и еще 30% пантер (черных).
  • Urs
    і кому цікаві марення путіна про втрати ЗСУ7 ***** це тут?
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Навіщо взагалі реагувати на хворобливу маячню обіссяної,ботосної мразоти?
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