За минулу добу ворог обстріляв 18 населених пунктів Запорізької області

За 28 липня росіяни здійснили 46 обстрілів 18 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

Він розповів, що 40 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Ольгівки, Білогір'я, Полтавки, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, Степногірська.

Крім цього, військові РФ вгатили трьома ракетами по с. Мар'янівка Запорізького району, завдали два авіаційні удари по Оріхову та обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

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