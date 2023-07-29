За останні 48 годин на кількох напрямках загострилися бої, ЗСУ просуваються вперед, - британська розвідка

В районі Роботиного у Запорізькій області точаться важкі бої, в районі Старомайорського ЗСУ просуваються вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Зазначається, що на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине.

Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Старомайорське на Донеччині.