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За останні 48 годин на кількох напрямках загострилися бої, ЗСУ просуваються вперед, - британська розвідка

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За останні 48 годин на кількох напрямках загострилися бої, ЗСУ просуваються вперед, - британська розвідка
В районі Роботиного у Запорізькій області точаться важкі бої, в районі Старомайорського ЗСУ просуваються вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Зазначається, що на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине. 

Також за 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

"Тим часом на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів", - йдеться у повідомленні.

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 Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Старомайорське на Донеччині.

Топ коментарі

  • Grigoriy1959
    Чого так ? Чого одна Україна в Європі, як та сиротинка ? Весь час. У 1917 році, потім у 2013 і зараз 2022-23 роках. Всі слідкують, чмокають, хитають головами на довгих шиях, верзуть язиком бозна-що. А щоб стати разом проти багато чисельного окупанта .... СТРАШНО.
  • Психіатрична Лікарня 2
    життя європейця дуже дуже дороге . йому не можна воювати. Це якось не по людськи, країни у Европі маленькі, замість м'язів жир, задишка, ну як воно буде воювати?
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    давай я пошлю тебе кацапська худоба зате що ти назву моєї держави пишеш з маленької ! іди на йух скотиняка!
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