Рашисти вдарили по житлових будинках у селі Веселе на Херсонщині, травмовано 69-річну жінку
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Російські загарбники обстріляли село Веселе на Херсонщині, є влучання по житлових будинках, травмовано 69-річну жінку.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку окупанти вдарили по селу Веселому. Влучили по житлових будинках. Травми дістала 69-річна жінка.
Потерпілу з мінно-вибуховою травмою, ураженнями грудної клітки та кінцівок доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.