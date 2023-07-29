За минулу добу ворог 7 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОК "Північ".
Чернігівській області росіяни обстріляли чотири населені пункти.
У Семенівській громаді в районі населеного пункту Леонівка зафіксували 4 удари, ймовірно НАР з гелікоптеру. Внаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля, у Галаганівці зафіксували теж чотири удари, ймовірно, з цієї самої зброї. В районі Миколаївки зафіксували 4 удари, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
У районі населеного пункту Гай Новгород-Сіверської громади зафіксували три удари, ймовірно зі ствольної артилерії.
У Шосткинському районі Сумської області росіяни також обстріляли 4 населені пункти.
Зафіксували 10 вибухів у районі Старої Гути та 4 - в районі Вінторівки, імовірно, з міномета калібру 82 мм, у Будівельному зафіксували 2 удари, а у Заруцькому 5 - ймовірно зі ствольної артилерії.
Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила.