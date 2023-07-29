Втрати росіян під Бахмутом на Донеччині більші, ніж в Афганістані, - Череватий
5 71816
Ворог усіма силами намагається втримати Бахмут у Донецькій області. Втрати росіян уже перевищили ті, які радянська армія понесла за десять років війни в Афганістані.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.
Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані (80-104 тис. - Ред.). Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.
"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.