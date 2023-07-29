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Втрати росіян під Бахмутом на Донеччині більші, ніж в Афганістані, - Череватий

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Втрати росіян під Бахмутом на Донеччині більші, ніж в Афганістані, - Череватий
Ворог усіма силами намагається втримати Бахмут у Донецькій області. Втрати росіян уже перевищили ті, які радянська армія понесла за десять років війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані (80-104 тис. - Ред.). Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну таке порівнювати не дуже коректно. Тоді в Афган зі всього союзу хлопців зганяли, а це вже різне співвідношення. Та й скільки років комуняки там товклися, а тут скільки. Та й зрештою ''савєт'' звідти забрався, а *уйло наче бульдог мертвою хваткою вчіпився в Україну-відпустить лише коли здохне. І то не факт що не прийде інше *уйло.
  • alex j
    тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
    а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
    руZZкому міру повірити - себе обманути!
  • Petia Poroshenko
    Нам важливо, скільки їх дохне. Бо кожний дохлий уззкій вже не вб"є нашого дорогого воїна.
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