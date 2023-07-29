Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі УП.
За словами Тимошенка, він відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.
"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", - сказав ексзаступник глави ОП.
Нагадаємо, раніше НАЗК повідомило, що ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах. Він просив ДПСУ надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, однак було встановлено, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину. Також Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort". А влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.