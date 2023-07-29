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Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді

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Ексзаступник глави ОП Тимошенко про звинувачення у використанні повноважень в особистих інтересах: НАЗК проігнорувало всі мої відповіді, доводитиму свою правоту в суді
Ексзаступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко прокоментував звинувачення НАЗК у використанні повноважень в особистих інтересах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі УП.

За словами Тимошенка, він відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", - сказав ексзаступник глави ОП.

Нагадаємо, раніше НАЗК повідомило, що ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах. Він просив ДПСУ надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, однак було встановлено, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину. Також Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort". А влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

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Топ коментарі

  • alex orly
    Суши сухарі, чмошник!!!
  • Lipnitskyy Uriy
    Ну звісно... Щей компенсацію , пало зелене, отримає за моральне згвалтування від зестада. Коли ви згините усі, гниди?!!!
  • alex j
    я навіть знаю хто в нього буде адвокатом.... :новоспечений українській адвокат зрадник та адепт руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканафф......
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