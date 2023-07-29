Війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині, поранено чоловіка

Російські окупаційні війська обстрілювали територію Донеччини, внаслідок чого поранення дістав чоловік, пошкоджено будинки.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Донеччині минула відносно тихо. На Волноваському напрямку під обстрілами Великоновосілківська громада: Велика Новосілка, Благодатне і Старомайорське.



На Донецькому напрямку 1 людина поранена і пошкоджено 2 будинки у Кураховому. В Авдіївці під вогонь потрапив житловий сектор і територія АКХЗ. В Очеретинській громаді росіяни обстріляли околиці Уманського. На Горлівському напрямку пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок у Часовоярській громаді", - йдеться в повідомленні.

Всього, за даними глави ОВА, за добу росіяни поранили 1 жителя області.

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