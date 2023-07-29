"Безкоштовне" зерно РФ для Африки не допоможе вийти з кризи, - глава МЗС Італії Таяні

Безкоштовна передача російського зерна країнам Африки не подолає кризу, спричинену виходом РФ із "зернової угоди".

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми наполягаємо на продовженні діалогу щодо зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні дії Туреччини", - сказав міністр.

За його словами, в основному африканські народи платять ціну за призупинення угоди.

"Шлях, запропонований Путіним, тобто "ми надішлемо вам зерно безкоштовно", не є правильним. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно зростуть", - додав очільник МЗС Італії.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін обіцяє безкоштовно доставити по 25-50 тисяч тонн зерна у країни Африки.

Голова Африканського союзу Ассумані заявив, що безкоштовного зерна з Росії недостатньо, щоб вирішити проблему продовольчої кризи. Для цього необхідно домогтися припинення вогню в Україні.

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