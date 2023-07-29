Троє тітушок напали на екснардепа Левченка, який бореться із "будівельною мафією", - Лерос. ФОТО

Вчора вдень троє тітушок скоїли напад на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку. Левченко роками бореться проти "будівельної мафії" Києва.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві, і очевидно, що це побиття повʼязано саме з цією діяльністю.5 років тому Юру дуже сильно побили, коли він зупиняв незаконне будівництво, тоді йому зламали ніс, був дуже сильний струс мозку", - йдеться в дописі.

Лерос додає, що він направив заяву в правоохоронні органи та "буде намагатись не дати спустити цю справу "на тормозах"".

"На жаль, 5 років тому ніхто не був покараний, бо будівельна мафія стала годівницею для правоохоронних органів. Це ганьба і сором, що свавілля сходить з рук! Це вирок всій системі!" - пише Лерос.

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