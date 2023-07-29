Політика Путіна вже є неефективною навіть на африканському континенті, спроби підкупу "безкоштовним зерном" не працюють, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко звернув увагу, що навіть ті представники африканських країн, які приїхали до РФ, закликали російського диктатора Путіна негайно поновити "зернову угоду" .

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це він сказав в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN.

За словами Порошенка, найкращий сценарій для Пригожина - щоб він та Путін опинилися перед Міжнародним трибуналом у Гаазі. Тільки так вони можуть врятувати собі життя.

"Як би йому добре не було в росії, це тимчасово. А найреалістичніший сценарій – путін ліквідує пригожина, бо він йому не потрібен. Він був раніше потрібен путіну для його терористичних операцій в деяких африканських країнах: забезпечення військового перевороту, здійснення тиску на режим диктатури, намагання отримати алмази, золото та інші фінансові ресурси через Африку. Лишаючи кров і бідність африканським народам. Тепер, коли змінили командира ПВК, він путіну не потрібен. Тож путін однозначно зацікавлений у ліквідації пригожина. І я очікую, що це станеться в дуже, дуже недалекому майбутньому", - пояснив п'ятий президент.

Порошенко додав, що наразі політика Путіна навіть на африканському континенті неефективна.

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"Він намагався запросити всіх африканських лідерів до росії на саміт росія-Африка. По-перше, більше половини африканських лідерів відмовилися їхати до росії, розуміючи, наскільки путін токсичний та ізольований. І навіть з урахуванням того, що путін хоче підкупити африканських лідерів, давши їм безкоштовно зерно. Однак це не працює", - додав лідер "ЄС".

Порошенко також звернув увагу, що навіть ті представники африканських країн, які приїхали до РФ, закликають Путіна негайно поновити "зернову угоду"

"Мова йде не лише про фізичну наявність зерна, а й про ціну для найбідніших країн. І я абсолютно впевнений, що це чергова поразка путіна на дипломатичному шляху", - підсумував п'ятий президент.

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