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У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ

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У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшку вівці в українському національному костюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, росЗМІ повідомили, що жителька селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до магазину "Карина". Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.

У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ 01

"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду", - йдеться в повідомленні.

Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці так і не знайшли.

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Топ коментарі

  • Семен Непийпиво
    Боже, які вони кончені.
  • Деніс Войцеховський
    Слово "Україна" має почати викликати у русні інстинктивний страх. Як "Чечня" або "Афганістан", або "Фінляндія". Думаю, якщо зараз на вулиці чЛєнінграда гучно крикнути "Нємци!", у нащадків корінних підєрцов по старой генетичній пам'яти трохи зіжметься очко.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А знайшли її поряд із свинею в російському національному вбрані.
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