"Зараз ситуація стає небезпечнішою. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського коридору", - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що бойовики ПВК "Вагнер", які наразі перебувають в Білорусі, намагатимуться проникнути до Польщі, вдаючи мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі", – розповів Моравецький.

Він наголосов, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вагнерівці, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики.

Моравецький нагадав, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".

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Нагадаємо, Центр національного спротиву також повідомляв, що до Гродно, у район "Сувальського коридору" прибули 100 бойовиків з ПВК "Вагнер" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою.