Міжнародна федерація фехтування скасувала обов’язкове рукостискання

Міжнародна федерація фехтування змінила правила після інциденту з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася потискати руку росіянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.

Завдяки цьому українці не муситимуть підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.

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Нагадаємо, 27 липня Харлан отримала дискваліфікацію від Міжнародної федерації фехтування за відмову тиснути руку російській спортсменці на чемпіонаті світу. Санкції FIE передбачають заборону лідерці збірної України брати участь у змаганнях протягом 60 днів.

28 липня Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від МОК на Олімпіаду-2024. А згодом виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування виніс рішення про призупинення дискваліфікації.