Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах
Про це він повідомив у сторіз Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Що не так з митною службою та коли це закінчиться? Дружина знаходиться на пункті пропуску Устилуг з 6:00 ранку, на даний момент вже 9 годин там. Черга автомобілів взагалі не рухається, але найцікавіше інше, що величезна кількість цивільних авто проїжджає поза чергою і, як кажуть громадяни, котрі стоять у черзі, що її можна оминути за певну грошову винагороду!!! С#ка, у мене в голові просто дисонанс, як таке може бути?" - розповів він.
"Хтось має стримувати ворога та захищати із зброєю в руках тих митників на пункті пропуску "Устилуг", щоб вони спокійно заробляли на громадянах України? Якось так виходить… Чи я чогось не розумію, чи мене дезінформували, просто не знаю", - додав пілот.