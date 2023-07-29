Герой України пілот Ворошилов (Karaya) обурився хабарництвом на митниці: Ми стримуємо ворога, а вони заробляють на громадянах

Пілот, майор Повітряних сил ЗСУ та Герой України Вадим Ворошилов(Karaya) обурений тим, що на працівники митниці на прикордонному пункті "Устилуг" (Волинь) вимагають гроші з громадян для швидкого проходження контролю.

Про це він повідомив у сторіз Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Що не так з митною службою та коли це закінчиться? Дружина знаходиться на пункті пропуску Устилуг з 6:00 ранку, на даний момент вже 9 годин там. Черга автомобілів взагалі не рухається, але найцікавіше інше, що величезна кількість цивільних авто проїжджає поза чергою і, як кажуть громадяни, котрі стоять у черзі, що її можна оминути за певну грошову винагороду!!! С#ка, у мене в голові просто дисонанс, як таке може бути?" - розповів він.

"Хтось має стримувати ворога та захищати із зброєю в руках тих митників на пункті пропуску "Устилуг", щоб вони спокійно заробляли на громадянах України? Якось так виходить… Чи я чогось не розумію, чи мене дезінформували, просто не знаю", - додав пілот.

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