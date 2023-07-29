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Зеленський відвідав воїнів ССО на Бахмутському напрямку та привітав із професійним днем. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку та привітав воїнів із професійним днем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!

Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
  • Наталия Гончар


    Юрій Гудименко
    16 год ·


    Пане Руслан Стефанчук, я гадки не маю, що примусило вас сьогодні публічно заявити, що Конституція не забороняє вибори під час воєнного стану і що невдовзі питання виборів «буде актуалізовано».

    Може, ви хотіли припугнути депутатів правлячої фракції, щоб вони голосували активніше.

    Може, ви випадково прочитали Конституцію, яка дійсно не регулює воєнний стан (для цього є закон «Про правовий режим воєнного стану»), і ви вирішили поділитися з аудиторією своїм відкриттям.

    А може, ви і справді готуєте вибори під час війни.

    Мені, за великим рахунком, байдуже.

    Я прочитав те саме, що і сотні тисяч хлопців і дівчат у пікселі.

    Ви заявили, що готуєте вибори без військових.

    Бо ніхто не зробить так, щоб військові голосували у окопах. Ніхто не буде облаштовувати дільниці під Бахмутом. Ніхто не буде відпускати сотні бажаючих взяти участь у політичному житті і змінювати країну.

    Ви фактично заявили, що справа військових - воювати мовчки. Без права голосу. А майбутнє країни вирішать без них. Без нас.

    Є дві новини.

    Перша. Так не буде.

    Друга. Так не буде ніколи.

    Нічого не буде про нас без нас.

    Крапка.

    P.S. Пане Стефанчук, зверніть увагу на мудрі слова відомого політичного діяча, пана Стефанчука. Цей пан Стефанчук, пане Стефанчук, 19 червня цього року в інтервʼю УП сказав, цитую: «Вибори під час війни розірвуть країну».

    Прислухайтесь до пана Стефанчука, пане Стефанчук.

    Уважно прислухайтесь.

    Дуже.

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  • Валерий Викторович 39cf5cb5
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