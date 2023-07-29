Зеленський відвідав воїнів ССО на Бахмутському напрямку та привітав із професійним днем. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку та привітав воїнів із професійним днем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!



Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!" - зазначив президент.

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