Політики Німеччини закликають уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

Німецькі політики від опозиційного Християнсько-демократичного союзу закликають уряд надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повіломляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus", - заявив депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не в тому стані, щоб їх використовувати, однак вони можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують надані Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow. Це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України.

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя", нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

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Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.