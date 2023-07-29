Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО

Взяття позицій окупаційної армії росії біля Бахмуту показала пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

По окупантах працювали воїни з 3-ї роти другого штурмового батальйону бригади, передає Цензор.НЕТ,

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях", - йдеться у повідомленні бригади.

Дивіться також: Спецпризначенці СБУ знищили ворожий "Солнцепек", 13 танків і 8 артилерійських систем. ВIДЕО