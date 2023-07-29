Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО
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Взяття позицій окупаційної армії росії біля Бахмуту показала пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.
По окупантах працювали воїни з 3-ї роти другого штурмового батальйону бригади, передає Цензор.НЕТ,
"Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях", - йдеться у повідомленні бригади.