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Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО

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Взяття позицій окупаційної армії росії біля Бахмуту показала пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.

По окупантах працювали воїни з 3-ї роти другого штурмового батальйону бригади, передає Цензор.НЕТ,

"Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях", - йдеться у повідомленні бригади.

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Топ коментарі

  • Світлана febb5df7
    ***ште їх ,хлопці,за Дніпро і Бучу.....
    за Україну!Хай вас Господь береже! Молимося за вас! Повертайтесь живими!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота-справжнім українським воїнам та героям вдячність та повага.Повертайтесь всі живими та бержи вас Господь...
  • Yurka Gagarin
    это ужас тихий...**** я вспомнил инсайдерскую статью от нашей газеты бильд где какоето отставное говно поганое критикуют Украину за медленное наступление...желаю всем причасным к этой статье сдохнуть от рака жопы,потому что по всем канонам наш бундесвер даже бы не тронулся туда до той поры пока ввс не смешали бы там всё с говном,
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