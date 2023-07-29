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В Україні воює 61 німецький екстреміст, частина з них - на боці Росії, - МВС ФРН

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В Україні воює 61 німецький екстреміст, частина з них - на боці Росії, - МВС ФРН
61 німецький екстреміст воює в Україні по обидва боки фронту. Йдеться про осіб, "що мають стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів".

Про це повідомляє Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що загалом зафіксовано виїзд із ФРН 61 особи, "що має стосунок до екстремізму або політично мотивованих злочинів". 39 осіб залишили Німеччину саме "з наміром брати участь у бойових діях". З них 27 – на російській стороні і 12 на українській. Німецькі правоохоронці мають інформацію, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, йдеться як про правих, так і лівих екстремістів.

Видання наголошує, що насправді набагато більша кількість німців бере участь у війні, зокрема певна кількість колишніх німецьких солдатів приєдналися до Іноземного легіону в Україні, але влада відстежує лише пов'язаних із екстремізмом. 

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Зазначається, що участь у війні не є протизаконною, якщо добровольці вступають до регулярних збройних сил або рівноцінних добровольчих формувань, а не діють, як найманці. 

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Топ коментарі

  • Евгений Дюков 567db7e6
    Ну экстремистам с Украинской стороны респект.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    В Україні немає нацизму, на відміну від Росії, де ненависть до всіх чужих, або до тих, хто не схожий на них, як парость виноградної лози плекається століттями. Пам'ятаю відео від казаха, який народився і прожив в Росії 44 роки, як він зібрав цілу підбірку відео, де його "корінні" росіяни називали ч.уркою, понаїхавшим і іншими лайливими словами. Не пам'ятаю щоб щось подібне було в Україні пл відношенню до афроамериканців чи українців-арабів чи українських кавказців.
  • Алекс Скела
    Ну то що?
    Є хароші екстремісти, а є погані - детс олл.
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