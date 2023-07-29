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Путін хоче отримати на виборах рекордні 80% підтримки, - росЗМІ

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Путін хоче отримати на виборах рекордні 80% підтримки, - росЗМІ
У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна вирішили, що на цих виборах він має отримати рекордні 80% голосів.

Про це пише російське інтернет-видання "Медуза", повідомляє Цензор.НЕТ. 

Джерела в адміністрації Путіна розповіли, що такий результат забезпечуватимуть різними методами: мобілізацією реальних прихильників, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосування. Джерело додає, що "позитивним тлом" для цього має бути форум-виставка "Россия", яка відкриється на ВДНГ у листопаді 2023-го і яка "покликана продемонструвати досягнення останніх років".

На цій же виставці Путін може оголосити про балотування на вибори, однак це ще не вирішено, повідомляють джерела видання.

Близькі до Кремля співрозмовники "Медузи" вважають, що форум "Россия" буде "важливим заходом кампанії" і "низкою свят". За задумом Кремля, кожен день виставки буде присвячений або конкретному регіону, або певному виду спорту, або якійсь історичній особистості.

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Технолог, який співпрацює з адміністрацією президента, у бесіді з "Медузою" зазначає, що, попри таку підготовку, політичному блоку Кремля буде не так просто забезпечити необхідний відсоток голосів, адже через війну все може швидко змінитися: "Я їм не заздрю. Сидиш, готуєш. А потім - бац! - і за місяць до виборів дрони бомблять умовно Кримський міст - і вся кампанія по п%#ді".

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Топ коментарі

  • Сум
    Це ж лідер фашистів! А фашистів в росії 90 %.Так що -отримає...
  • Drbest Good b5ca3e0b
    Не 80, а 180 %

    К чему это кокетство?!

    Пипл все схавает.
  • Victor Litarchuk
    Сталин говорил, что не важно, кто и как голосует, важно, кто и как считает голоса.
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