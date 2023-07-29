Ексрегіонал Омельяненко організував особливий режим виділення земельних ділянок УПЦ МП у Києві, - ексдепутат Київради Давиденко

Колишній депутат Київради від Партії регіонів Олексій Омельяненко організував особливий режим виділення земельних ділянок УПЦ МП у столиці під будівництво культових споруд.

Про це заявив "Обозревателю" колишній депутат Київської міськради з фракції УДАР, підприємець і блогер Олексій Давиденко, передає Цензор.НЕТ.

Давиденко вважає, що значна представленість церков Московського патріархату у Києві – це результат "роботи" колишній депутат Київради від Партії регіонів, київського забудовника Олексія Омельяненка.

"Я прийшов у Київраду 2008 року, і ця історія вже існувала, я пішов з міськради 2013 року, і цей схематоз закінчився разом з революцією гідності, тобто – з фіаско Партії регіонів. На мою думку, схема абсолютно не прихованого лобізму російської православної церкви існувала десь приблизно з 2006 по 2013 рік. Це відбувалося упродовж повної каденції Черновецьких, а також каденції Попова в компанії з Партії регіонів", - пояснив він.

"Було очевидно, що кожної сесії виносяться рішення на голосування про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок на території лікарень, нових мікрорайонів… щосесії. 99.9% рішень мали стосунок винятково до російської православної церкви. Тобто там не було ділянок для католицьких церков, греко-католицьких чи Київського патріархату, все було заточено під Московський патріархат", - деталізував Давиденко.

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"Шалена представленість московського патріархату конкретно в Києві, це, по суті, результат "роботи" 2006-2013 рр. 7 років сесії відбувалися приблизно двічі на місяць: якщо помножити 12 місяців на 2, то це приблизно 20+ сесій на рік… а ця вакханалія тривала 7 років. Тобто приблизно 100+ сесій Київради, на яких виносилися рішення про відведення земельних ділянок для Московського патріархату", - констатував він.

При цьому, як додав ексдепутат, Омельяненко справляв враження віруючої людини, "яка завзято, на кожній сесії виносить і виносить ці питання московського патріархату, і відводить землю".

"Тобто така "віра у свою церкву", що він десятки ділянок відводить церкві (УПЦ МП. - Ред.) по всьому місту. Я точно пам’ятаю, що це було по всьому місту. Якби ділянки "бралися" тільки на Києво-Печерських пагорбах, або в Ботанічному саду, то через якийсь час воно б впадало в очі, а тут всюди: Дарницький, Дніпровський, Деснянський, по всьому місту відводять і відводять", — пояснив він.

"Я не відкриваю таємницю, — продовжив Давиденко, — що навіть не митрополит Павло (Лебідь, екснамісник Лаври. - Ред.) був головним лобістом у Київраді цих земельних питань. Єдиною людиною, яка виносила всі земельні питання і побудови церков Московського патріархату, був депутат Партії регіонів Олексій Омельяненко. Він був вірянином, парафіянином Московського патріархату, і публічно про це говорив. Всі питання, які він виносив, проходили земельну комісію Київради автоматично. Я не пам’ятаю жодного разу, щоб питання не пройшло і виставлялося другий чи третій раз, або ж змінювались проєкти рішень – вони всі проходили на 100%".

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Ексдепутат уточнив, що сам Павло Лебідь на сесіях міськради з’являвся вкрай рідко.

Як розповів Давиденко, на сесіях такі земельні питання проводились під релігійним прикриттям: "Зазвичай це звучало так: шановні депутати, ви знаєте, наш колега, а також Києво-Печерська лавра просить підтримати, ми виносимо, це церква, це не політичне питання, ми просимо зал підтримати. Під таким соусом все це підтримувалося".

Нагадаємо, Омельяненко після виборів у Київраду 2008 р. очолював фракцію ПР, яка разом з політсилою мера Черновецького мали більшість в міськраді. В цей час у ЗМІ постійно з'являлися повідомлення про масштабні земельні махінації у столиці. Крім того, сам Омельяненко фігурував у справі про земельні махінації та навіть був оголошений у розшук. В 2018-му Омельяненко також став фігурантом справи про виведення 100 млн грн з "Укргазбанку". За даними правоохоронців, протягом 2008-2010 рр. він за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій "Укргазбанку" організував схему виведення бюджетних коштів. В 2019 р. ексдепутата заарештовували із заставою в 90 млн грн. Втім, згодом всі обмеження були зняті.