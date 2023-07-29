Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.