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Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

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Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
Колаборант Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Про це Сальдо написав в Telegram, передає Цензор.НЕТ

Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.

За його словами, всі ракети збила ППО окупантів.

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В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Да разбудите кто нибудь этого Сосальдо-пусть вытрусит говно из штанов.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Наша залізниця-що хочемо те і робимо! А різні ''сальди'' ідуть за срускім карабльом!
  • FT FT
    Ага. Когда ЗСУ будет только подходить к крыму рашисты взорвут все что только можно а не только мосты. Так что лучше нам сейчас уничтожить все что помогает окупантам держаться на нашей земле
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