Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
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Колаборант Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.
Про це Сальдо написав в Telegram, передає Цензор.НЕТ
Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.
За його словами, всі ракети збила ППО окупантів.
В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".