Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України, - посол Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

Про це вона заявила в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

На запитання щодо її погляду на викрадення Росією українських дітей, дипломатка сказала: "Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, аби винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, котре не потребує стільки дискусій".

Сіммонс зазначила, що емоційно їй досить важко говорити про це.

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Посол Великої Британії вважає, що Росія здійснює гібридну агресію проти України. "Перешкоджання експорту українського зерна — це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться дітей конкретних людей", - додала вона.

За словами Сіммонс, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим: "Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з росії. — Ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України - це правильно".

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Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше — це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків (росіянами — ред.).