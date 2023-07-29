Росіяни 29 липня вдарили ракетою по Запоріжжю - загинуло 2 людей, - міськрада

Ввечері 29 липня росіяни обстріляли Запоріжжя - загинуло 2 осіб, поранення дістала 1 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив: "Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей.

Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету. На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби".

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