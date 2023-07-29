На півдні ППО знищила три російські безпілотники

На півдні протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" знищила три російські безпілотники.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В результаті бойової роботи 29 липня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські БпЛА:

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на Миколаївщині - розвідувальний "Мерлін-ВР";

на Херсонщині - розвідувальний "Орлан-10" та ударний "Ланцет".

Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.