"Вагнерівці" продовжують прибувати на територію Білорусі, - Держприкордонслужба

Чисельність найманців ПВК Вагнера в Білорусі становить трохи більше як п’ять тисяч осіб.

Про це розповів під час ефіру національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Наразі кількість найманців, за нашими даними, становить трошки більше п’яти тисяч осіб. Ми бачимо, що вони продовжують прибувати на територію Білорусі", — заявив Демченко.

За його словами, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-агресору РФ свої полігони, інфраструктуру, в тому числі й щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.

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Демченко додав, що будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною не спостерігається, а ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але наразі та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — резюмував речник ДПСУ.