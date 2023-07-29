"Вагнерівці" продовжують прибувати на територію Білорусі, - Держприкордонслужба
Про це розповів під час ефіру національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Наразі кількість найманців, за нашими даними, становить трошки більше п’яти тисяч осіб. Ми бачимо, що вони продовжують прибувати на територію Білорусі", — заявив Демченко.
За його словами, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-агресору РФ свої полігони, інфраструктуру, в тому числі й щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.
Демченко додав, що будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною не спостерігається, а ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але наразі та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — резюмував речник ДПСУ.