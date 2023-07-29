Росія планує прискорити наближення шкіл на окупованих територіях до стандартів РФ: хочуть видавати атестати російського зразка, - Центр нацспротиву

Російські окупанти планують запровадити нові стандарти сертифікації і акредитації закладів шкільної освіти.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області отримала вказівку від "федеральної служби з нагляду у сфері освіті та науки рф" щодо запровадження нових стандартів сертифікації і акредитації закладів шкільної освіти.

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Зокрема, передбачається, що до кінця поточного року окупанти та колаборанти "акредитують" близько 1300 навчальних закладів, які можуть після цього видавати випускникам шкільні атестати російського зразка.

За задумом кремля такий крок дозволить залучити більшу кількість молоді на ТОТ до вступу у російські ВНЗ", - йдеться у повідомленні.