ЗСУ продовжили рух на південному фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію про ситуацію на фронті 29 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Маляр зазначила: "Схід. Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень.

На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати.

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На Авдіівському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу.

На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безуспішно. Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Південь. Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій".

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