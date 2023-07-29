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Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ

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Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ
Українські військовослужбовці вранці суботи, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним Силам України!" - йдеться у повідомленні.

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Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ 01

Кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо заявив, що в ніч на суботу, 29 липня, військові ЗСУ нібито випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях. За його словами, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    отакої , а ми цілий день не святкували
  • ПравдаЛюбка
    Ніхто того супутника не бачив!
  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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