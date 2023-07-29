Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ

Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили виданню, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться в матеріалі.

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Видання повідомляє, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що кульмінацією цих зусиль стане мирний саміт наприкінці цього року.

Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.

На саміті цього року не братиме участі Росія, яка уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог будь-якого врегулювання війни.

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