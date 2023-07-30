Протягом 29 липня авіація та артилерія Сил оборони уразили 6 районів скупчення росіян, 1 артилерійський засіб і станцію РЕБ, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 29 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідлмдяється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника".