Внаслідок російського удару по корпусу навчального закладу в Сумах загинула 1 людина, 5 - травмовані, - МВС. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення, внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу в Сумах ввечері 29 липня.