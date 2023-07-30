Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО
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Міноборони Російської Федерації заявило, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА, постраждала одна особа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
У російському міноборони повідомили, що один безпілотник знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території "Москва-Сіті".
За інформацією російських Telegram-каналів, один із безпілотників впав в районі 6-7 поверхів будівлі. Біля другої будівлі, судячи з фотографій, пошкоджено перші кілька поверхів.
Вибуховою хвилею з офісу винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке розташоване в Урядовому комплексі в IQ-кварталі на території "Москва-Сіті".