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В окупованому Криму росіяни посилюють пропаганду серед молоді, - Центр нацспротиву

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В окупованому Криму росіяни посилюють пропаганду серед молоді, - Центр нацспротиву
Росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання" на території окупованого Криму, направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострова, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

"Організатором цього "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", - зазначили в Центрі.

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Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.

Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Що значить посилюють?Там варто лиш підтримувати той омоскалений мовно та ментально контингент.Їхні тати в 2014 просто не зробили жодного спротиву окупантам,а тупо чекали в своїх в/ч здачі.Спостерігали як проститутки за тим,як їх військові з'єднання оточували москалі,а вони чекали "наказу з Києва"((
  • Дмитрий Дарченко ea4981ba
    УКРАЇНА МАЄ ДВА ******* КРИЛАТІ ВИСЛОВИ: "ІДИ ЗА російським КОРАБЛЕМ "Москва" і "БУДЬ, І РОБИ ЯК ХАРЛАН!" ну і третій путін****** НАЗАВЖДИ
  • Ksenia VB
    Я вам скажу що там трапилось.
    Люди просто зрадили. Їм захотілось бути частиною війська з більшими можливостями і зарплатою. Поки українці обговорювали наміри розпустити армію,кацапи нарощували сили.
    Правда, тут ще питання хто кого зрадив першим. Наробили всі разом. А в 2019 повторили.
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