В окупованому Криму росіяни посилюють пропаганду серед молоді, - Центр нацспротиву

Росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання" на території окупованого Криму, направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострова, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

"Організатором цього "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", - зазначили в Центрі.

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Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.