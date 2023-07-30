Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 245 700 осіб (+480 за добу), 4205 танків, 4795 артсистем, 8178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
10 4009
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Сили оборони знищили близько 245 700 російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 245700 (+480) осіб ліквідовано;
танків ‒ 4205 (+14) од,
бойових броньованих машин - 8178 (+11) од;
артилерійських систем - 4795 (+9) од;
РСЗВ - 698 (+0) од;
засоби ППО - 459 (+1) од;
літаків - 315 (+0) од;
гелікоптерів - 311 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4011 (+4);
крилаті ракети - 1347 (+0);
кораблі /катери - 18 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 7275 (+28) од;
спеціальна техніка - 711 (+1).