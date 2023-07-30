Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 245 700 осіб (+480 за добу), 4205 танків, 4795 артсистем, 8178 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Сили оборони знищили близько 245 700 російських загарбників.