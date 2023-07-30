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Крим вночі атакували 25 безпілотників

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Крим вночі атакували 25 безпілотників
У Міноборони РФ заявили, що вночі об’єкти окупованого Криму атакували 25 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ зазначили, що загалом на територію тимчасово окупованого Криму летіло 25 БПЛА, і додали, що "унаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає".

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Топ коментарі

  • Алекс Ростиков c7db590d
    Коли луплять по Україні, то це акти возмєздія, а коли прилітає по ним це терористичний акт ...кацапи, готуйтесь це тільки початок, будете суки всією своєю рашкою по підвалах та бомбосховищах сидіти разом зі своїми лічинками, бажаю вам там і подохнути ...
  • Valery Koulga
    Завтра они расскажут, что уничтожили 150 беспилотников, из них 50 беспилотников вывела из строя благодатная икона Святого Владимира Владимировича, в миру Путина и его матери.
  • Zalais Cilvecins
    A ti paveril ihnii brehni , chto vse sbili ? 🤣🤣🤣
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